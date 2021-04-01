AKP doğalgaz zamlarını otomatiğe bağladı. BOTAŞ nisan ayına ilişkin tarife tablosunu da yine zamlı olarak açıkladı.
Buna göre ocak, şubat, mart aylarında olduğu gibi nisan ayının başınında da doğalgaza yüzde 1 zam geldi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - Almanya
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Haber Merkezi
AKP'den doğalgaza bir zam daha!
Ocak, şubat ve mart ayının ardından nisan ayında da doğalgaza yüzde 1 zam yapıldı.
Haber Merkezi
AKP doğalgaz zamlarını otomatiğe bağladı. BOTAŞ nisan ayına ilişkin tarife tablosunu da yine zamlı olarak açıkladı.
Buna göre ocak, şubat, mart aylarında olduğu gibi nisan ayının başınında da doğalgaza yüzde 1 zam geldi.