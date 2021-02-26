AKP'den davullu zurnalı parti kongresi

AKP'nin 11 Şubat'ta Hatay'da yaptığı il gençlik kongresinden davullu zurnalı görüntüler ortaya çıktı.

Ülkenin dört bir yanında tek bir önlem almadan kongreler toplayan AKP, Hatay'da da benzer bir görüntü verdi.

İl gençlik kongresine ait olduğu iddia edilen davullu zurnalı görüntülerde kimsenin maske takmadığı görüldü.

Milletvekilleri, il başkanı, belediye başkanları ve partililerin kongrede sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu görüldü. Kongre düğün salonu benzeri bir kapalı mekanda yapıldı.

Sözcü'den Can Çapar'ın haberine göre kongrede AKP Defne Gençlik Kolları Başkanı olduğu söylenen Yusuf Özyurt, partililer tarafından omuzlara alındı, düğün havasında kutlama yapıldı. Kongrede arabesk müzikler de çalındı.