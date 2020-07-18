AKP'den büyükşehir belediyelerinin yetkilerini daraltan yeni adım

Ticaret Bakanlığı, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te dün önemli değişiklikler yaptı. Büyükşehir olan yerlerde ilçe belediyelerinin mülkiyetinde ve sınırları içinde bulunan arsa üzerine inşa edilen ve konut sayısı işyeri sayısından fazla olan karma projelerde yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, işyeri açma, çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkisi ilçe belediyesine kaydırıldı. Artık bu yetki, büyükşehir belediyesi tarafından değil, ilçe belediyesi tarafından verilecek.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklikle de "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Yasa"ya aykırı işlemlerde idari para cezalarını uygulama yetkisi tamamen Ticaret Bakanlığı’na verildi. Bakanlık, bu yetkisini il müdürlüklerine devredebilecek.

Yapılan bir diğer kritik değişiklikle ise projede alışveriş merkezi ile birlikte başka yapıların bulunması projenin niteliğini değiştirebilecek.