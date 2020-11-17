AKP'den bir 'varlık barışı' kanunu daha

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre daha önce altı defa uygulanan ve yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilebilecek.

Düzenleme, yurtdışındaki varlıklarını 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişilere, bu varlıklarını serbestçe tasarruf edebilme hakkı tanıyor.

Düzenlemeyle yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları Türkiye'ye getirilebilecek. Bu varlıklar nedeniyle hiçbir vergi incelemesi yapılmayacak.