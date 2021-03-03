AKP'den bir seçim barajı açıklaması daha

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim barajına ilişkin açıklamada bulundu.

Seçim sistemine dair değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, "Daraltılmış bölge... 5 olur, 7 olur başka rakam olur. Onlarca insan arasından seçim yapmaktansa küçük siyasal çalışma alanlarının olması lazım. Barajın kıymeti kalmadı. Partiler nihayetinde barajı ittifakla aşıyorlar. Hatta başka bir partinin listesinden seçiliyor. Baraj konusunun da tartışılması lazım. Barajların da aşağıya çekilmesinin Türkiye demokrasisi açısından faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Konuya ilişkin sabah saatlerinde bir açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Seçimlerde barajın da artık bir anlamının olmadığını düşünüyorum" demişti.

Gerçekte durum ne?

Bu açıklamalara karşın AKP'nin seçim sistemine ilişkin basına sızan bilgiler iki ayrı baraj planı olduğunu göstermişti.

Buna göre seçim barajını yüzde 7 olarak değiştirmeyi planlayan AKP'nin, ittifak halinde bunu yüzde 10, 12 ya da 14 yapabileceği öne sürülmüştü.