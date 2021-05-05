AKP'den 'Aykut Erdoğdu' açıklaması: Menderes’in katillerinin diliyle konuşuyorlar

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklamalarının ardından AKP cephesinden üst üste yanıtlar geldi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hakikat yüzünüze her çarptığında daha da hırçınlaşıyorsunuz. Hakikati her duyduğunuzda şirazeniz biraz daha kayıyor” paylaşımında bulunurken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Milletine hizmetle dertlenen Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibini vatana ihanetten yargılamaya heves etmek, milletin hayrına düş dahi göremeyen darbe sevicilerinin Yassıada zihniyetidir" iddiasını dile getirdi.

Ömer Çelik ise, "Yine Yassıada zihniyeti hortlamış. Cumhurbaşkanımızı “vatana ihanetten yargılamak”tan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes’in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar" ifadesini kullandı.