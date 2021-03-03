AKP'den 'ara seçim' açıklaması

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, HDP'li milletvekillerinin dokunulmaz dosyaları üzerinden gündeme gelen "ara seçim" tartışmalarına ilişkin "Ara seçim şartlar teşekkül ettiğinde düşünülebilecek, konuşulacak bir şey. Bugünden o değerlendirmeyi yapmak çok doğru olmaz" dedi.

Bostancı, "Bir kere görmek lazım; fezlekelerin nelerle ilişki olduğu, hangi fezlekeler değerlendirilmeli, sonuçta karma komisyon marifetiyle bunlar değerlendirilecek. Bir neticeye varılırsa ancak genel kurula intikal edecek. Olmamış bitmemiş süreçleri bütünüyle bitmiş gibi değerlendirmeyi siyaseten doğru bulmam" diye konuştu.

Bostancı ayrıca "HDP kapatılacak mı? Bunun cevabı siyasette değil hukuktadır" ifadesini kullandı.

Ara seçim hangi durumda yapılır?

Meclis'e gelen 33 dokunulmazlık fezlekesinin ardından ara seçim tartışmaları da gündeme geldi.

Anayasa gereği TBMM’de boşalan üye sayısı yüzde 5’e yani 30 sandalyeye ulaştığında üç ay içinde ara seçim zorunlu. Şu an Meclis'in 15 sandalyesi boş durumda.

Şayet vekillerin fezlekeler nedeniyle dokunulmazlıkları kalkarsa, dokunulmazlığı kaldırılanlar hakkında da ardı sıra mahkumiyet kararları gelir ve milletvekillikleri düşerse ara seçime gidilmek zorunluluğu ortaya çıkıyor.

Ara seçim, iki genel seçim arasında, türlü nedenlerle boşalan milletvekilliği, belediye başkanlığı ve bunun gibi seçimle gelinen yerler için yasalar uyarınca yapılması gereken seçim olarak tanımlıyor.

Anayasa gereği, ara seçim her seçim döneminde bir defa yapılabiliyor ve genel seçimden 30 ay geçmedikçe ve genel seçimlere 1 yıl kala ara seçime gidilemiyor. Ancak, bir ilin veya seçim çevresinin TBMM’de üyesi kalmaması halinde boşalmayı takip eden 90 günden sonraki ilk pazar günü o seçim çevresinde ara seçime gidiliyor.