AKP'den AİHM'in Demirtaş hakkındaki tahliye kararına ilişkin ilk açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Selahattin Demirtaş hakkında AİHM'in aldığı tahliye kararına ilişkin kısa bir açıklamada bulundu.

Çelik, "Bu sıcak bir karar. Yaklaşık 100-150 sayfalık bir gerekçeli kararı var. Hukuk sistemimiz tabii ki bunu değerlendirecek ve buna göre bir yaklaşım üretilecektir" dedi.

Bahçeli'nin HDP'nin kapatılması çağrısına ilişkin soruya da yanıt veren Çelik, "Cumhur İttifakı içerisinde farklı bir yaklaşım yok. Parti kapatmaların zorlaştırılması sivil siyaseti güçlendirmek bakımından bizim getirdiğimiz bir düzenlemedir. Fakat burada esas olan vatandaş iradesinin siyasal katılım yollarına tam olarak sağlanması. Bir parti siyasi olarak terör örgütünün propagandasını yapıyor, hukukun dışına çıkıyor, hukuk devletini yok etmek için açıkça bir performans gösteriyor ve bunu açıkça söylüyorsa bu durumda demokratik sistem çaresiz değildir" ifadesini kullandı.