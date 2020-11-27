AKP'den AB'ye yaptırım yanıtı

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 24 TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

AB’deki Türkiye'ye yönelik yaptırım taleplerine ilişkin konuşan Kurtulmuş, "Türkiye kendisine rol çizilecek ülke değil. Emir verme, ödev verme tavrı yerine eşit çıkar ilişkisi olmalı" dedi.

"Avrupa aslında kendi içinde Türkiye ilişkilerinden ziyade, iç işlerinde çözüme, ortak bir noktaya gitmek zorunda" diyen Kurtulmuş, "Tüm muhataplarımızın artık şunu görmesi lazım, Türkiye kendisine çizilen rolü oynayacak bir ülke değildir" ifadesini kullandı.