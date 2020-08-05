AKP’deki ‘İstanbul Sözleşmesi’ kavgası büyüyor ama...

AKP’nin Ayasofya adımının hemen ardından gelmesi planlanan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı parti içinde kriz konusu oldu.

AKP’nin ilk olarak Temmuz ayı ortasında toplanan MYK’sında gündeme gelen Sözleşme, bu toplantıda tartışma çıkarmış, Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme taraftarı olduğunu söylemişti.

Söz konusu toplantıda bu tutumu savunan ve MYK’ya bir de rapor sunan Numan Kurtulmuş, “sözleşmenin eşcinselliği teşvik ettiğini, Türk aile yapısına uymadığını” söylemiş, Erdoğan da bu değerlendirmelere katıldığını söylemişti.

Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un da aralarında bulunduğu bazı isimlerin ise sözleşmeden çıkmanın doğru olmayacağını savunduğu ileri sürülmüştü.

AKP’nin İstanbul Sözleşmesi’yle derdi ne?

AKP’nin Ayasofya adımı öncesinde gündeme getirdiği, bu adımın ardından ise sesini daha yüksek çıkardığı “İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılsın” haberleri son dönemde yandaş basının da bir numaralı gündemi haline geldi.

Sözleşmeyi hedef alan AKP’liler “Türk aile yapısını bozuyor” iddiasında bulunurken, Diyanet’in LGBT’leri hedef alan fetvası sonrası yaşanan tartışmayla birlikte Sözleşme, yandaş basında “eşcinselliği teşvik ediyor” haberlerine konu oldu.

Son dönemde üst üste gelen kadın cinayetlerinin ardından Sözleşme’nin kadınları koruyan maddelerinin hayata geçirilmesi tartışmayı daha da büyütmüştü.

AKP içinde tartışmalar nasıl başladı?

AKP içinden İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin gelen en net açıklama AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan gelmişti.

Erdoğan’ın talimatıyla temmuz ayındaki MYK’da konuya ilişkin bir sunum da yapan Numan Kurtulmuş, "Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır” demişti.

Kurtulmuş’un bu açıklaması sonrası yandaş basın organize şekilde İstanbul Sözleşmesi’ni hedef almıştı.

Bahçeli’den ‘iyi değerlendirmeliyiz’ çıkışı

Bu tartışmalar sürerken AKP’nin en büyük destekçisi olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pınar Gültekin cinayeti sonrası “Gündemde tartışılan ve Türkiye’nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırıp kaldırmamayı iyi değerlendirmeliyiz. Bu sözleşmeye ihtiyaç olup olmadığını, ne getirip ne götüreceğini objektif kriterler çerçevesinde ele almalıyız. Kadın cinayetini engelleyemezsek hepimiz sosyal maliyeti yüksek bir çığın altında kalırız. Duyarlı olmalıyız, empati yapmalıyız, suça çanak tutan, suçluyu imal eden her türlü ortam ve bahaneyi ortadan kaldırmalıyız” açıklamasında bulunmuştu.

KADEM ve vekil çıkışı

Erdoğan’ın MYK toplantısında çıkılması çağrısında bulunduğu sözleşmeye ilişkin, Sümeyye Erdoğan’ın yönetiminde olduğu KADEM’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

“Bu sözleşmenin eşcinsel yönelimlerin meşrulaşmasına sebep olduğunu iddia etmek ise en hafif tabirle kötü niyetliliktir” diyen KADEM, “İstanbul Sözleşmesi, kadınlara yönelik her tür şiddete karşı hukuki çerçevede detaylı bir koruma sağlayan ilk uluslararası belgedir” açıklamasında bulundu.

KADEM’in bu çıkışı sonrası AKP İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, “İstanbul sözleşmesinin toplumu bozduğunu söylemek akla ziyan bir tutum ve düşüncedir” ifadesini kullandı.

Bu açıklamalara karşın AKP içinde Abdülhamit Gül, Numan Kurtulmuş gibi isimler açık açık sözleşmeden çıkılması taraftarı olmaya devam ederken, bu tutum Erdoğan’dan da destek görüyor.

Fatmanur Altun'dan homofobi itirafı: En büyük düşmanı Erdoğan

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla homofobi itirafında bulundu. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili paylaşım yapan Altun "LBGT lobisinin ve endüstrisinin Türkiye’deki en büyük düşmanı Recep Tayyip Erdoğan’dır" dedi. Altun'un açıklaması akıllara, Erdoğan'ın "Eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde yasal güvence altına alınması şart" ifadesini kullandı.

“Partideki erkekler şaşırdı” ama…

Buna karşın parti içinde tartışmaların devam ettiği belirtilirken, Milliyet yazarı Didem Özel Tümer, parti kulislerinden edindiğini belirttiği şu ifadeleri dile getirdi:

“Partili kadınların neredeyse tamamına yakını tartışmalarda sözleşmeden çekilmeye “direnen” taraf olmuş. Partili kadınların savunmada gösterdikleri direncin ve argümanlarının parti yönetimindeki erkekleri ‘şaşırttığını’ söyleyebilirim. Ancak AK Partili kadınlar görüşmelerde ‘şerhlerini’ düşseler dahi, sonunda çoğunluğa ulaşan çekilme kararına uyacakları anlaşılıyor.”

Gelinen son durumda parti içindeki tartışmalara karşın Erdoğan’ın da tavrı nedeniyle sözleşmeden çıkılması yönünde bir kararın açıklanabileceği belirtiliyor. Çekilme kararının alınması durumunda şimdiye kadar “şerh” açıklaması yapan AKP’lilerin ses çıkarıp çıkarmayacağı ise merak konusu.