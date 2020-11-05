AKP'de 'Türkan Şoray' tartışması

Bir röportajında "Maalesef okumuş, üniversite bitirmiş veya okuyamamış, ülkemizin geleceği olan gençlerimiz iş arıyor. Gençlerin, özellikle geçim derdinde olan insanların derdi beni çok mutsuz ediyor", "Kalbim Soma işçileriyle atıyor" diyen sanatçı Türkan Şoray, AKP'li vekil Ahmet Hamdi Çamlı tarafından hedef alınmıştı.

Çamlı, Şoray'ın açıklamasını haber yapan sitelerin ekran görüntüsünü alarak “Çamuriyetçi, Amerikancı, İsrailci, emperyalist işbirlikçisi, tantanacı medya sahnesinin son artisti” ifadesini kullanmıştı.

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı da konuya ilişkin bir açıklamada bulunurken, Çamlı'dan farklı olarak “Türkan Şoray röportajını okudum. Ülkesine ve halkına derin sevgi ile bağlı bir büyük sanatçının ince duyarlılığını gördüm. Halkımız onu insanlığı ve muhteşem oyunculuğu ile gönlüne yerleştirdi” dedi.