AKP'de sular durulmuyor: KADEM'den açıklama

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Twitter hesabı üzerinden "Türkiye’de yasaları çıkaran ve uygulayan merciler belli olduğu halde İstanbul Sözleşmesi ve benzeri konularda lehte veya aleyhte sözü olanların KADEM’i hedef göstermek yerine resmi muhataplarına seslenmelerini öneririz“ açıklamasını yaptı.

Gümrükçüoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyada gündem olan konularla ilgili kısa bir açıklama gereği duydum. Öncelikle Kadın ve Demokrasi Derneği olarak sosyal medya üzerinden söylenen her cümleye cevap verecek olsak, hayata geçirdiğimiz onlarca projeyi muhataplarıyla buluşturamazdık.

Dolayısıyla bugüne kadar bazı saldırılara cevap vermeyişimiz gereksiz polemiklerin tarafı olmamak içindir.

İkincisi Türkiye’de yasaları çıkaran ve uygulayan merciler belli olduğu halde, İstanbul Sözleşmesi ve benzeri konularda lehte veya aleyhte sözü olanların KADEM’i hedef göstermek yerine resmi muhataplarına seslenmelerini öneririz.

İftira ve tehdit ile değil fikir ve düşünce ile kapımızı çalanlarla da fikir alışverişinde bulunmaya açığız. Kendi kişisel hırslarını ve siyasi operasyonlarını, amacı kadınların mağduriyetlerini ortadan kaldırmaya çalışmak olan bir kurumu alet ederek ortaya koyanların niyetlerinin farkındayız ve bunlarla kaybedecek vaktimiz yok. Ayrıca belli yerlere mesaj gönderme amacıyla içinde ilgili ilgisiz KADEM geçen cümleler kurulması, bu amacı güden kişilerin içinde bulunduğu acziyeti gösteriyor. Bu zavallı tavrın beyhudeliği de ortadadır. Aba altından sopa gösterme hadsizliğini gösterenlere, hayatını iftira ve şantaj ile idame ettiren müfterilere ise bundan önce olduğu gibi bundan sonra da karşı çıkmaya ve onlara rağmen insanlık için çalışmaya devam edeceğiz."

"Pelikan", "Süleyman Soylu" gibi tanımlar ve sembol isimlerle yürüyen AKP içi gerginliklerde KADEM adı son günlerde sıklıkla geçmeye başladı. Türkiye gazetesinden Fuat Uğur da geçen hafta 'KADEM’in kademsizi bu kadın kim?' başlıklı bir yazı kaleme almıştı.