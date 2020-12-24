AKP'de 'rüşvet' krizi: Ankara'ya çağrıldı...

Samsun’daki rüşvet skandalında Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanının yanı sıra bir de müteahhit tutuklanınca Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AKP Genel Merkezi talimatıyla Ankara'ya çağrıldı.

Bizim Samsun internet kanalında 20 Aralık Pazar günü canlı yayında sunucu Miraç Morçöl’ün kendisinden Samsun Büyükşehir Belediyesinde görevli bir bürokratın büyükşehir belediyesinde daire başkanlığı ya da üst kademelerde müdürlük karşılığında 200 bin TL rüşvet istediğine dair elinde ses kaydının olduğunu açıklamasının ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin Karakaş’la birlikte bir müteahhidin de tutuklandığı öğrenildi.

Belediyede gözaltına alınıp 22 Aralık Salı günü tutuklanan Karakaş’ı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesinin 6 ay boyunca teknik takibe aldığı ileri sürüldü. Karakaş'a rüşvet verdiği iddia edilen Rizeli bir müteahhitin de tutuklanmasıyla AKP Genel Merkezi Samsun BŞB Başkanı Mustafa Demir’i Ankara’ya çağırdı.

Karakaş’ın yerine vekaleten Hazine ve Maliye Bakanlığında Vergi Müfettişi, Vergi Denetim Kurulunda ise grup başkan yardımcısı olan Emrah Binici getirildi.

Samsun'u uçuracaktı, kadrosunu uçurdu

Belediye Başkanı Mustafa Demir’in AKP Genel Merkezince çağrılması kent yerel basınında, olayın en yetkili ağızdan ayrıntılı olarak dinlenmek istenmesi olarak yorumlandı. Talimat doğrultusunda dün akşam saatlerinde apar topar Ankara'ya giden Mustafa Demir, ‘Samsun’u uçuracağım’ vaadiyle 31 Mart yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığında ilk iş olarak korumasını daire başkanı, korumasının eşini de basın danışmanı olarak atamıştı.

Tutuklanan isim Demir'in A takımındaydı

Başkan seçilince Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin Karakaş’ın da içinde yer aldığı kendi kadrosunu oluşturan ve 10 daire başkanını görevden alan Demir, o günlerde bu uygulaması için "Belediye idaresini seri, bilinçli, akıllı ve geleceğe uygun şekilde yapılandırmaya devam ediyoruz" demişti.

Yine, seçim öncesi ‘İşçinin ekmeğiyle oynamam’ diyen Demir, Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nde 10 yıldır görev yapan sendikalı iki personelini de ‘Mesainize gerek kalmamıştır’ yazılı bildirimiyle işten atmıştı.

'Halkımız bizi hissetmeli'

En son 9 Aralık 2020 tarihinde Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı değerlendirme toplantısında “Halkımız, büyükşehir belediyesinin hizmetlerini hissetmeli, bir talepte bulunduğunda ‘belediye benim için elinden geleni yapar’ demelidir. İşi iş değil, adam yapar. Benim, daire başkanlarımızın, şube müdürlerimizin, bütün memurlarımızın ve çalışanlarımızın performansını kuracağımız sistem ölçecek. Bu sistem üzerinde çalışıyoruz.” diye konuşan Demir’in hizmetlerini denetleyen Sayıştay mevzuata aykırı birçok usulsüzlük bulmuştu.