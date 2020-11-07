AKP'de önemli toplantı: İstifa sonrası MYK toplanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa açıklamasının ardından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Beştepe'de bugün yapılması beklenen kabine toplantısı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programında yer almıyor.

Erdoğan'ın başkanlık edeceği AKP MYK'da Albayrak'ın istifası ile ilgili gelişmelerin ve kabine değişikliği gündeminin de ele alınacağı tahmin ediliyor.

Reuters'a konuşan AKP'den üst düzey bir yetkili, Berat Albayrak'ın istifasının ardından ekonomi yönetiminin yeniden yapılandırılacağı bir kabine değişikliğinin ele alınabileceğini belirterek, "İstifa konusunda evet veya hayır demeden adım atılamaz. Kabine değişikliği yarı yarıya olabilir. Binali Yıldırım cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilebilir. Albayrak'ın istifa şekli Cumhurbaşkanı'na zarar verdi. Geçen hafta dolar bu kadar yükseldi. Bu niyeydi de bugün dolar %3.5-4 düştü bunu iyi görmek lazım" demişti.