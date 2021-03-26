AKP'de 'Kürşat Ayvatoğlu' krizi: Üst üste açıklamalar

AKP Çocukları adlı sosyal medya hesabından AKP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Hamza Dağ'ın danışmanı olduğu belirtilen Kürşat Ayvatoğlu'na ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme getirilmişti.

AKP Genel Merkezi'nde Süleyman Soylu ile fotoğrafları bulunan, Erdoğan'la da çektirdiği fotoğrafları paylaşan ve Hamza Dağ'ın katıldığı birçok etkinlikte yanında olan isimlerden Kürşat Ayvatoğlu'nun Dağ'ın özel kalemi olduğu öne sürüldü.

Eski Kastamonu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olduğu belirtilen Kürşat Ayvatoğlu'nun bu görevinin ardından Dağ'ın özel kalemi olarak çalıştığını iddia eden hesap, Ayvatoğlu'nun satışta olan üç aracına ilişkin bir görsel paylaştı. Bu paylaşımdan sonra söz konusu ilanlar kaldırıldı:

AKP Çocukları hesabı, daha sonra Ayvatoğlu'nun uyuşturucu madde kullanımına ait olduğu ileri sürülen bir de video paylaştı.

Bu videonun ardından aynı ismin kumarhanede çekilen fotoğrafı da paylaşıldı.

Dağ'ın danışmanından açıklama

Bu görüntüler ve paylaşımlar sonrasında Hamza Dağ'ın danışmanı Muhammet Doğan, "Hamza Dağ'ın meclis kadrosuna bağlı 3 Danışmanı bulunmaktadır. 1. Danışmanı; Muhammet Doğan 2. Danışmanı; Abdürrahim Atasever 3. Danışmanı; Murat Gaygusuz. Genel Merkez Özel Kalemi ise; Kadir Altunkaynak'tır. Bunların haricinde danışmanı yoktur" açıklamasında bulundu.

Paylaşımın altına Ayvatoğlu'nun Dağ'ın katıldığı toplantılarda yanında olduğunu gösteren, parti görev değişimi sırasında çekilen fotoğraflar paylaşıldı.

Seçime etkisi oldu

Öte yandan Kastamonu'da belediyeyi AKP'den devralan MHP'nin seçim çalışmalarında Ayvatoğlu'nun "lüks arabalarını" propaganda malzemesi yaptığı belirtiliyor.

Kastamonu'da AKP'li belediye döneminde "kaynakçı" kadrosundan göstermelik olarak işe alındığı, sonra özel kalem yapıldığı ifade edilen Ayvatoğlu'nun daha sonra belediyede Kültür ve Sosyal İşler Müdürü yapıldığı, bu müdürlüğün de belediyenin önemli parasal kaynaklarını kontrol ettiği dile getiriliyor.

Gözaltına alındı

Özellikle uyuşturucu madde görüntülerinin büyük tepki çekmesi sonrası Ankara Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı ve şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada "Bazı sosyla medya hesaplarında bir şahsın araç içinde uyuşturucu-uyarıcı madde kullanırken çekilmiş görüntülerinin tespit edilmesi üzerine; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.KA. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Açıklama üstüne açıklama

Olay sonrası ilk açıklama Hamza Dağ'dan geldi.

Dağ danışman iddialarını yalanladı, önceki gün yayımlanan fotoğrafa ilişkin ise yorumda bulunmadı.

"Sosyal medyada görüntüleri yayınlanan Kürşat Ayvatoğlu danışmanım veya özel kalem müdürüm değildir. Yaklaşık 1 yıldır genel merkez büro personeli olarak çalışan kişinin dün akşam iş akdi fesh edilmiştir" diyen Dağ, "Şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır. Yasal sürecin takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.

Dağ'ın ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı, Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, uyuşturucu görüntüleriyle gündem olan Kürşat Ayvatoğlu'na ilişkin açıklama yaptı.

Demiröz, Ayvatoğlu'nun "büro personeli" olarak çalıştığını belirtirken, partiyle ilişkisinin kesildiğini duyurdu.

İstifa çağrısı

AKP'ye yakınlığıyla ve destek açıklamalarıyla bilinen Osmanlı Ocakları adlı dernek, konuyla ilgili bir açıklama yaparak Hamza Dağ'ın istifasını istedi.

Açıklamada Dağ'ın dün parti genel merkezinde Ayvatoğlu ile çekilen fotoğrafına atıfla, "O toplantıda ne işi var bu adamın?" denildi.