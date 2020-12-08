AKP'de kriz: Çalışanların maaşı ve bina kiraları ödenmiyor

Hazine'den 210 milyon liraya yakın para alan AKP'de "ekonomik kriz" yaşandığı öne sürüldü.

Genel Merkez'den son 3 aydır ilçe bina kirası ve çalışanların maaşının ödenmesi için para gönderilmiyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, maaşlarını alamayan çalışanların duydukları rahatsızlıkları ilçe başkanlarına ilettikleri konuşulurken, bina sahiplerinin de ödenmeyen kiralar için partiye noter kanalıyla ihtar çekmeye hazırlandıkları öğrenildi.

AKP’li bir yönetici, söz konusu iddiaları doğrulayarak “İstanbul’da bazı ilçelerde çalışanların maaşı ödenemediği gibi bina kiralarında da aksamalar yaşanıyor. Yaşanan sıkıntı nedeniyle mahalle irtibat büroları da kapatılmaya başlandı. Anadolu’dan da şikâyetler alıyoruz. Bunun kısa sürede düzeltilmesini bekliyoruz” dedi.