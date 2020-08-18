AKP'de İstanbul Sözleşmesi toplantısı

Geçen hafta ertelenen AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün partinin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.
Toplantılarda AKP’nin bu ay sonu başlayacak olan kongre süreçlerinin yanı sıra tartışmaların odağındaki İstanbul Sözleşmesi ana gündem olacak.
Sözleşmeyle ilgili AKP içinde bölünmüşlük görüntüsünden rahatsız olduğu kulislere yansıyan Erdoğan, son olarak partinin kuruluş yıl dönümü törenindeki konuşmasında bu yönde mesajlar vermişti.