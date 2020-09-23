AKP'de her 4 başkandan 3'ü değişecek

AKP, kongre sürecinde il ve ilçe başkanlarında değişiklik yapıyor.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, en büyük değişikliğin Ankara ve İstanbul gibi büyük illerde olması beklenirken, "genç kotası"na da ağırlık verileceği öğrenildi.

Pandemi dolayısıyla büyük şehirlerdeki kongrelerin ise sona bırakılacağı söyleniyor. Ekim ayında il kongrelerine başlayacak AKP’de bu ay sonuna kadar ilçe kongrelerinin tamamlanması planlanıyor.

Habere göre, AKP'de bugüne kadar ilçelerde yüzde 51 oranında değişim yaşandı.