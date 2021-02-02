AKP'de bir il kongresi daha karıştı: Yazıklar olsun...

AKP'nin il kongrelerinde Genel Merkez'in belirlediği adaylar tek listeyle seçime girerken, kongrelerde aday olmak isteyen diğer isimler engelleniyor.

Son olarak Trabzon ve İstanbul Sarıyer'de birden fazla adayın çıkmasına yönelik engellemeler kriz konusu olurken, bir olay da Muğla kongresinde yaşandı.

Kongrede Elvan Göçer'in listesi kabul edilmezken, seçime girmesine izin verilmedi. Kadem Mete tek aday olarak girdiği seçimi kazandı.

Kongrenin yapıldığı salonun önünde açıklama yapan Göçer, "Bu kadar mı korktunuz?" diyerek tepki gösterirken, yaşananları protesto ederek oy kullanmayacağını açıkladı.

Özgür iradelerinin engellendiğini, seçme ve seçilme haklarının elinden alındığını, anayasal haklarını kullanmalarının engellendiğini söyleyen Göçer'in açıklamasını dinleyen bir grup delege "yazıklar olsun" diyerek Göçer'e destek verdi.



