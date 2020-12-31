AKP'de aday krizi: 'Abisi' Emre Uslu...

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak kısa süre önce Beyoğlu İlçe Başkanlığı için avukat Abdullah Enes Özkan'ın aday olarak belirlendiğini duyurdu.

Özkan’ın adaylığının açıklanmasından sonra geçmişte sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar ortaya çıktı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Cemaatçi Emre Uslu'nun, “Çal-dı-lar. Çalana kızmıyorsunuz ama çaldıklarını söyleyene kızıyoruz. Çünkü çalanın çaldığını biliyor, erketelik yapıyordunuz” diye yaptığı paylaşıma Özkan, şu yanıtı veriyor: “Emre abi bozuk plak gibi ağzında sana bu tür habercilik yakışmıyor. Sen derinlere inerdin.”

Yine Uslu‘nun, 2014'te yazdığı “Erdoğan artık bir istikrarsızlık unsuru. Onun yönetiminde geçen her gün ekonomi daha kötü olacak” yorumuna Özkan bu defa “Eseriniz abi vebaliniz büyük” diye yazdı.

Karar nedeniyle Şenocak'a tepki mesajları gelirken, “İnandığımız yol Erdoğan'ın yoludur. 2013 senesinde Emre Uslu denen FETÖ'cüye abi diyen Enes Özkan'ın yolu değil. Böyle il başkanımız varken sırtımız yerden kalkamayacağa benziyor!" denildi.