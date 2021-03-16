AKP'de 52 il, 715 ilçe başkanı değiştirildi

AKP'de 7. Kongre sürecinde partinin yönetim kadrosunda ciddi değişiklikler yapıldı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 973 ilçe başkanlığının 715'inin, 81 il başkanlığının ise 52'sinin yenilendiğini, Gençlik Kolları ve Kadın Kolları'nda da önemli oranda değişikilkler yapıldığını söyledi.

Erdoğan son yerel seçimlerin ardından partide yenilik talimatı vermiş, bu kapsamda kongre sürecine işaret etmişti.

AKP'de benzer bir yenilenme adımı 2017'de Erdoğan'ın yaptığı "metal yorgunluğu" açıklamasıyla gündeme gelmiş, belediyelerde ve parti yönetiminde değişiklikler yapılmıştı.