AKP resmi hesabından paylaşılan "Yalan Üretim Merkezi" başlıklı animasyon kaldırıldı.
Söz konusu video 12 milyon görüntülenme almış, CHP'nin tepkisini çekmişti.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İkizdere
AKP 'Yalan Üretim Merkezi' videosunu sildi
AKP, CHP'yi hedef alan 'Yalan Üretim Merkezi' başlıklı animasyonunu kaldırdı.
Haber Merkezi
AKP resmi hesabından paylaşılan "Yalan Üretim Merkezi" başlıklı animasyon kaldırıldı.
Söz konusu video 12 milyon görüntülenme almış, CHP'nin tepkisini çekmişti.