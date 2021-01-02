AKP ve MHP'nin HDP'ye karşı atacağı ilk adım belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "HDP bir daha açılmamak üzere kapatılmalı" açıklamasının ardından AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP için "Tüm kuruluşların gereğini yapması lazım, parti kapatmanın yanında hazine yardımını kesmek gibi ara formüller de var" demişti.

Yapılan bu açıklamaların ardından HDP'ye karşı atılacak adımın belirlendiği öne sürüldü.

İlk hedefleri Hazine yardımını kesmek

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, HDP'nin “Siyasi partilerin suç işlemesi teşvik edilemez” hükmü gereğince Hazine yardımından muaf tutulması için adım atılacak.

Haberde, daha sonra ise aynı madde ve Siyasi Partiler Yasası’nın 101. maddesine göre parti hakkında “kapatma davası açılabileceği” belirtildi.

Haberde sürecin nasıl ilerletileceğine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"HDP’nin, 6-7 Ekim olayları nedeniyle Anayasanın “suç işlenmesine teşvik” hükmüne sokulabileceğini ileri süren Cumhur İttifakı, HDP’li milletvekillerinin “terör örgütü üyelerinin cenazelerine katıldığı, PKK’nin siyasi eylemlerini desteklediklerinin de anayasanın ilgili hükümlerine aykırılık teşkil ettiğini iddia ediyor. Bununla birlikte anayasanın 69. maddesinin 6. fıkrasında ise “Bir siyasi partinin, 68. maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak, onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiğinin anayasa Mahkemesi’nce tespit edilmesi halinde karar verilir” hükmü yer alıyor. Bu aşamada iktidarın, Hazine yardımı yaptırımının ardından ilgili maddelerce anayasa Mahkemesi’ni göreve davet edebileceği ifade ediliyor. İktidar cephesi “HDP’nin gerek Hazine yardımından mahrum kalması gerekse kapatılması için yasalarda her türlü yaptırım mevcut” yorumunda bulunuyor."

TBMM’de kabul edilen 2021 yılı bütçesine göre, HDP’nin 57 milyon 550 bin TL Hazine’den yardım alacağı belirtiliyor. Bu paranın da ocak ayı itibarıyla partilerin hesaplarına yatması bekleniyor.