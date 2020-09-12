AKP ve MHP'li vekilin kavgasını polis ayırdı, patron barıştırdı

Şanlıurfa'nın AKP ve MHP'li iki milletvekili Halil Özcan ile İbrahim Özyavuz, Urfa'nın elektrik sorunu yüzünden tartıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre, AKP'li Halil Özcan ile MHP'li İbrahim Özyavuz, Çarşamba günü Meclis'te karşılaştı. Özcan'ın Urfa'da yaşanan elektrik sorunuyla ilgili “Ne MHP ne CHP ne de HDP çözemez” sözleri nedeniyle MHP'li Özyavuz'un tepki gösterdiği öğrenildi.

İki vekil arasındaki sözlü tartışma sırasında hakaret içeren ifadeler kullanıldığı iddia edildi. İki vekilin tartıştığını gören Meclis bürokratları ve polis araya girip vekilleri sakinleştirdi.

Ardından Ankara Gölbaşı'nda akaryakıt istasyonu bulunan Urfalı patron Bozan Sarı, AKP ve MHP'li iki vekili tesislerinde bir araya getirdi ve burada barıştırdı.

AKP'li Halil Özcan'la tartışan MHP'li İbrahim Özyavuz, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yakın bir isim. Bahçeli, koleksiyonundaki Mercedes arabasını Özyavuz'a hediye etmişti.