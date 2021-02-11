AKP ve MHP'den kreş kurma kararına engelleme

İBB Meclisi’nin şubat ayı oturumlarının ikinci bileşimi Avrasya Gösteri ve Kültür Merkezi’nde Meclis 1. Başkanı Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı.

“150 mahalleye 150 kreş” projesi kapsamında Bahçelievler’deki parsellerle ilgili plan değişikliği talebi gündeme geldi.

Kocasinan Mahallesi’nde 7 bin 60 metrekarelik parselde bulunan Aile Sağlığı Merkezi’nin planlara işlenip, arazinin bir kısmının da kreş alanı olarak belirlenmesi önerildi. AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu komisyonlar, plan teklifini reddetti.

Büyükçekmece Belediyesi’nin Mimaroba Mahallesi’nde 722 metrekarelik park ve dinlenme alanı fonksiyonlu parselin kreş alanı olarak planlaması için yaptığı plan değişikliği teklifi onay için İBB Meclisi’ne gönderildi. Ancak bu teklif de AKP-MHP grubu tarafından reddedildi.