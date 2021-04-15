AKP ve MHP belediyelerinde yeni moda: İtfaiye öncü aracı

Afyonkarahisar’da AKP’li Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, meclis üyelerine “Gittiğimiz yerde itibar görmüyoruz” diyerek 2021 model makam aracı aldı. Aracın vergiden muaf itfaiye öncü aracı olduğu ortaya çıktı. Daha önce de Rize’nin MHP’li Çayeli Belediyesi aynı yönteme başvurmuştu.

Sözcü’den Müslüm Evci’nin haberine göre; Afyonkarahisar’da CHP Şuhut İlçe Başkanı Mehmet Bayram, düzenlediği basın toplantısında AKP’li Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Bozkurt’un, belediye meclis üyelerine “Gittiğimiz yerde itibar görmüyoruz” diyerek, 2021 model makam aracı aldığını ileri sürdü.

Bayram "Normalde piyasa değeri 900 bin lira. İtfaiye öncü aracı olarak alındığı için vergisiz 285 bin lira ödenmiş. Daha önce 2007 model başka bir makam aracına biniyordu" açıklamasında bulundu.

750 bin lira

Rize'nin Çayeli ilçesinin MHP'li Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı tarafından hibe edilen itfaiye öncü aracını sosyal medyadan tanıtmıştı. 750 bin liralık aracı vergisiz 280 bin liraya mal ettiklerini söyleyen Çiftçi'ye ilçe halkının bir kısmı tepki göstermişti.

Tanıtım videosunda belediyeye alınan ve alınacak olan hibe araçlar hakkında da bilgi veren Çiftçi, şunları söylemişti:

"Belediyemize kazandırdığımız yeni araç geldi. Bu aracımız itfaiye öncü aracı. Gerçi pek itfaiye öncü aracına benzemiyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından hibe edilmiş parayla, 750 bin liralık bir aracı, biz 280 bin lira ücret ödeyerek aldık. Daha öncede hibe bir çöp aracı almıştık. Başka hibe araçlar da gelecek. Bu zamana kadar belediyemize 2 milyon liralık araç kazandırdık. Bu aracı size tanıtmak istedik. Bu araç itfaiye öncü araç ismiyle alındı. Çünkü, vergilerini vermiyoruz. Belediyemizin ihtiyacı olan bir araç. Ama asıl amacımız, Ankara’daki temaslarımızda biz bir itfaiye aracı istedik. Dediler ki, önden size bu öncüsünü verelim inşallah en kısa sürede de itfaiye araçlarını size vereceğiz.”



