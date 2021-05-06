AKP Torbalı Belediyesi'ndeki seçime itiraz etti, mahkeme görüntüleri istedi

İzmir'in Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un yaşamını yitirmesinin ardından belediye meclisinde yapılan seçimle yeni başkan CHP'li Mithat Tekin oldu.

AKP'nin adayı Özgür Erman Çağlar ise seçimde bazı meclis üyelerinin oy pusulalarının ve kimliklerinin cep telefonuyla fotoğraflarını çekerek bir WhatsApp grubuna gönderdiklerini ve gizli oy ilkesinin ihlal edildiğini iddia etti, seçimin iptali talebiyle dava açtı.

İzmir 1. İdare Mahkemesi AKP'li Çağlar'ın itirazını kabul etti ve Torbalı Belediye Başkanlığı'nın savunması ile seçime ait görüntü, fotoğraf, belge ve tutanakların 10 gün içinde mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

Mahkemenin sözkonusu materyalin teslim edilmesinin ardından seçimin tekrar edilip edilmeyeceğine ilişkin karar vermesi bekleniyor.