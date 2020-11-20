AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Pompeo'ya tepki

Türkiye'ye gelip iktidar temsilcileriyle görüşmeyen, ardından seyahatlerine devam eden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya AKP'den tepki geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ''ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun işgal altındaki Filistin topraklarında gayrı meşru kurulan yerleşim yerlerini ziyaret etmesi uluslararası hukukun ve kararların açık ihlalidir. Pompeo, Golan ve Kudüs kararlarıyla Filistin’de iki devletli çözüm planının altını oyan adımlar atıyor. Bu yaklaşım, sorumsuz bir şekilde Ortadoğu’da barış ve istikrarı tehlikeye atmakta ve krizi derinleştirmektedir" açıklamasında bulundu.