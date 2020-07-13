AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Ayasofya'nın bütün özellikleri korunacak

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- Türkiye, yönettiği göç politikası ile Avrupa'yı korumuştur
- Fransa'dan Libya politikasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye'ye dönük yapılan bütün saldırıların sebebini biliyoruz. Orada sinsi bir oyun oynamaya çalıştılar.
- Türkiye düşmanlığı, İslam düşmanlığı, Erdoğan düşmanlığı hattından ilerleyenlerin, yarın bir gün Avrupa'nın gerçek demokratlarını hedef alacağı konusunda kuşku yoktur.
- (Yabancı bir alışveriş sitesi üzerinden, kaçırılmış çocukların pazarlandığı iddiası) İşin bize yansıyan bir boyutu söz konusuysa güvenlik birimlerimiz, adliyemiz inceleyecektir. Bu gündemi ilgililere bildirdik.
- Seyahat yasaklarının sağlam bir gerekçesi yok. Türkiye (koronavirüs) süreci çok iyi yönetmiştir. Türkiye'nin tedavi protokolleri her misafirimizi korumaya yeterlidir.
- Türkiye düşmanlığı, İslam düşmanlığı, Erdoğan düşmanlığı hattından ilerleyenlerin, yarın bir gün Avrupa'nın gerçek demokratlarını hedef alacağı konusunda kuşku yoktur.
- Fransa Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımızın meşru Serrac hükümetine verdiği desteği hedef alarak toplu mezarların üstünü örtemez.
- 15 Temmuz'da yaşanan durum dünyada demokrasi tarihini yeniden yazdıracak direnişi temsil ediyor.
- Ayasofya 86 yıl sonra ibadete yeniden açıldı. Geçmişte bu konularda alınan bazı kararların milletimize yaşattığı acılar da vardı.
- Türkiye kendi mülkiyetindeki mekanın nasıl kullanılacağına kendisi karar verir. Türkiye içerisinden yapılan eleştirilerin yakışıksız olduğunu ifade etmek isterim. Eleştirileri yabancı devletlerin argümanları üzerinden temellendirmek yakışıksız. Birisi çıkıyor 'Bundan sonra Avrupa'daki camilerimize başına benzer işler gelebilir' gibisinden, adeta Avrupa'daki bir takım kötülük odaklarına, bir takım faşistlere ilham kaynağı olabilecek sözler söylemeye başlıyor.
- Ayasofya, Cami işlevini yerine getirirken ziyaretlere de açık olacak, freksler namaz saati ışıkla kapatılacak. Ayasofya'nın bütün özellikleri korunacak, daha iyi muhafaza edilecek.
- Kültürel miras listelerinden Ayasofya'nın çıkarılacağını düşünmüyoruz. O listeyle Ayasofya şereflenmez, o liste Ayasofya'yla şereflenmiştir.
- UNESCO yetkilileri şunu bilsinler, Ayasofya'nın evrensel mirasının korunması konusunda Türkiye her türlü iş birliğine açıktır.
- Daha önce Ayasofya'yı parayla ziyaret edenler şimdi ücretsiz olarak ziyaret edecekler. Ayasofya Camii'si cami olarak büyük bir mekan olarak bütün insanlığa görkemini göstermeye devam edecek. Bundan daha doğal ne olabilir?
- Bazı kesimlerin savunduğu bu laikçilik aslında laik devlet anlayışına karşı bir yaklaşımdır. 500 yıl boyunca cami olarak kullanılmış bir mekanın 86 yıl müze olarak kullanıldıktan sonra tekrar cami işlevine döndürülmesinin neresi laikliğe karşıdır?
- (Yunanistan'ın Ayasofya'nın ibadete açılmasına yönelik tepkisi) Başkentinde cami olmayan tek AB ülkesi Yunanistan'dır. Osmanlı camilerine ve Osmanlı eserlerine karşı saygısızlık yapmakta birinci olan bir ülkedir. Hiç konuşmaması gereken bir ülke varsa o da Yunanistan'dır.