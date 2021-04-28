AKP Sözcüsü Çelik'ten Meral Akşener'in konuşmasına tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in Meclis grup toplantısındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımız hakkında siyasi muhalefet kavramıyla asla bağdaşmayacak şekilde çirkin ifadeler kullanılması siyasi ahlakla bağdaşmaz" dedi.

Çelik'in açıklamalarının bir kısmı şöyle:

"Bugün İyi Parti Genel Başkanı Sn Akşener’in düzenlediği grup toplantısında, Sn Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri kınıyoruz. Sn Cumhurbaşkanımız hakkında siyasi muhalefet kavramıyla asla bağdaşmayacak şekilde çirkin ifadeler kullanılması siyasi ahlakla bağdaşmaz.

Bu açıklamalarda ABD Başkanı Biden’a tepki göstermek değil Biden üzerinden Sn Cumhurbaşkanımızı hedef almak gibi bir kasıt açıkça kendisini göstermektedir. Biden’dan daha çok Cumhurbaşkanımızı hedef alan ifadeler kulanılmasının maksadı açıktır.

Kendi siyasi müttefikleri HDP doğrudan milletimize soykırım iftirası ile yüzleşmeyi önerirken sustular. Bütün enerjilerini dışardan gelen her saldırıyı Cumhurbaşkanımıza karşı kullanmak için harcıyorlar."

Akşener, "Türk devletini idare eden birine vatan nedir anlatmak zorunda kalmak için utanç duyuyorum. Baş müteahhit Erdoğan, vatanı da kupon arazi zannediyor" diye konuşmuştu.