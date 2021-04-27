AKP Sözcüsü Çelik'ten Biden'a 'soykırım' tepkisi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Biden'ın 'soykırım' açıklamaları için 'Bu ifadeyi kullananları şiddetle kınıyoruz. Tarihi, siyasi ve hukuki açıdan yanlış bir söylemdir' dedi.

Haber Merkezi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK'si sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarının bir bölümü şöyle:

  • Bu ifadeyi kullananları şiddetle kınıyoruz. Tarihi, siyasi ve hukuki açıdan yanlış bir söylemdir.
  • Hukuki açıdan da baktığımızda tamamen altı boş bir söylemle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.
  • Tarihimizde soykırım olmamıştır, arşivimiz herkese açıktır. Milletimize dönük bu iftirayı reddediyoruz.
  • Biden’ın bu kararı Ermenistan'ı olumsuz etkileyecek bir karardır. Sınır kapılarının açılmasını içeren normalleşme adımını kaçırmışlardır.

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TBMM'den Biden'a 'soykırım' tepkisi

 