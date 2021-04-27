AKP Sözcüsü Çelik'ten Biden'a 'soykırım' tepkisi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK'si sonrası açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamalarının bir bölümü şöyle:
- Bu ifadeyi kullananları şiddetle kınıyoruz. Tarihi, siyasi ve hukuki açıdan yanlış bir söylemdir.
- Hukuki açıdan da baktığımızda tamamen altı boş bir söylemle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.
- Tarihimizde soykırım olmamıştır, arşivimiz herkese açıktır. Milletimize dönük bu iftirayı reddediyoruz.
- Biden’ın bu kararı Ermenistan'ı olumsuz etkileyecek bir karardır. Sınır kapılarının açılmasını içeren normalleşme adımını kaçırmışlardır.