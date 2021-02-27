AKP Sözcüsü Çelik: Yunanistan unsurları, göçmenlere karşı insanlık dışı yaklaşımını sürdürüyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan açıklama yaparak, "Yunanistan unsurları, göçmenlere karşı insanlık dışı yaklaşımını sürdürüyor. Yunan askerlerinin Edirne sınırında göçmenleri darp etmesini, paralarına, pasaportlarına ve hatta ayakkabılarına el koyarak hudut hattından geri itmesini kınıyoruz" dedi.

Çelik, "Avrupa Birliği sınırlarında bu insanlık dışı uygulamalara müsaade etmemelidir. Bu sınır koruma değil insan hakları ihlalidir. Böyle bir sınır koruma misyonu ile hudutları koruyup diğer yandan insan haklarından ve insani değerlerden söz etmek mümkün değildir. Milletimiz her zaman mazlumların sığınağı olarak anılmıştır ve bu bizim en büyük gurur kaynaklarımızdan biridir. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 29 göçmeni kurtaran Mehmetçiğimizi tebrik ediyoruz" diye yazdı.

Yunanistan unsurları, göçmenlere karşı insanlık dışı yaklaşımını sürdürüyor. Yunan askerlerinin Edirne sınırında göçmenleri darp etmesini, paralarına, pasaportlarına ve hatta ayakkabılarına el koyarak hudut hattından geri itmesini kınıyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 27, 2021

Türkiye - Yunanistan sınırında geçtiğimiz yıl "mülteci krizi" yaşanmıştı. Devlet imkânlarıyla sığınmacılar açılan sınır kapılarının olduğu bölgelere gönderilmiş ve geri dönmek isteyenler AKP tarafından engellenmişti. Pandemi nedeniyle AKP'nin kapıları kapatmasının ardından sığınmacılar günlerce soğukta insanlık dışı koşullarda siyasi "malzeme" haline getirilmişti.

Ülkemizde yaşayan yaklaşık 5 milyon sığınmacının sorunları ise günden güne artıyor.