AKP Sözcüsü Çelik: Yapılan iş Yunanistan’ın şımarıklığını artıracak şekildedir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Giresun'da sel felaketi

2020 senesinde birçok doğal afetle karşılaştık. Giresun’daki seldeki çalışmaları Cumhurbaşkanımız ilçe ilçe takip etti. Bakanlarımız derhal bölgeye gitti. Gelinen noktada 179 mahsur kalan vatandaşımız kurtarılmış, kapanan köy yolları açılmıştır. Bölge halkına ekonomik destek sağlanmıştır. Sel felaketine maruz kalan vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar destek verilecek. KOBİ’ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi verilecek.

Bayramların yarıştırılması

Geçtiğimiz günlerde milletimiz için önemli günleri kutladık. Malazgirt ve 30 Ağustos zaferleri. Malazgirt ve 30 Ağustos’ta aynı mesajın verildiğini görürüz. Bir tanesinde buraya geldiğimiz diğerinde ise buraya geldiğimiz ve gitmeyeceğimiz mesajı verildi. Üzücü olan bayramların yarıştırılması. İçişleri Bakanlığı’nın bunu yasakladığı gibi şeyle söylendi bunlar yalandır. Bu yalanlar hızlı şekilde oluşturuluyor ve yayılıyor. Bir fitne şebekesi bunları yayıyor. Kovid çerçevesinde diğer bayramlarda hangi tedbirler uygulandıysa, 30 Ağustos’ta da uygulandı.

Yeni Eğitim Öğretim yılı

Yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Covid tedbirleri dolayısı ile 18 Eylül’e kadar uzaktan eğitim devam edecek. Her gün öğretmen kardeşlerimiz öğrencileri ile canlı görüşme yapabilecek. Uzaktan eğitimde yaşanan sorunlar için EBA destek noktaları açıldı

Venezuela'dan peynir ithal edilecek iddiası

Venezuela’dan peynir ithal edileceğine dair bir şey ortaya atıldı, böyle bir şey yok.

Doğu Akdeniz'de gerilim

Yunanistan boyunu aşan işlere kalkışıyor. Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Türkiye yüzde yüz haklıdır. Uluslararası anlaşmalara baktığımızda da haklılığını görürüz. AB Yunanistan’ın yaptıklarını destekler noktadır. Yapılan iş Yunanistan’ın şımarıklığını artıracak şekildedir. Biz çalışmalarımızı yetki alanda yapıyoruz. Meis adasının kıta sahanlığı olamaz. Türkiye’ye 2 kilometre Yunanistan’a 540 kilometre uzaklıktadır. Paris Anlaşması’na göre Meis Adası silahsızlandırılmıştır. Belli ölçüde bir güç bulunabilir. Yunan Başbakanı’nın gidip yalvarmadığı ülke kalmamıştır. Mavi Vatan konusunda şaka kaldırmayacağımızı bildirmek isterim.

Macron'a 'Kırmızı çizgisi' tepkisi

Macron, kendi sahamızda, Mavi Vatan'ımızda kırmızı çizgi ilan ediyorsa, biz o kırmızı çizgiyi Macron'a aynen iade ederiz.