AKP Sözcüsü Çelik: Türkiye’de katliam siyaseti yapma biçimi var

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Çelik'in açıklamaları şu şekilde:
- Terör aslında sonuçtur diyerek meşrulaştırmaya çalışanlar dikkatleri başka noktaya çekmeye çalışıyor.
- Türkiye’de katliam siyaseti ve cinayet siyaseti diyebileceğimiz bir siyaset yapma biçimi var.
- PKK saldırısı gerçekleştiğinde Avrupa Birliği'nden bir dayanışma göremedik.
- PKK aynı DEAŞ gibi bir katliam, cinayet şebekesidir; ama maalesef bu cinayet şebekesiyle aynı çizgide ilerleyen bir cinayet şebekesi var.
- Kılıçdaroğlu çıkıp da '13 şehidin sorumlusu Erdoğan' dediği zaman bu, Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur. Kılıçdaroğlu PKK’ya söylemesi gereken sözü Erdoğan’a söylüyor, bu devlet hayatımızdaki en büyük skandallardan biri.
- Burada bütün dünyaya karşı kabine muhalefet partileri, tek bir yumruk olarak dünyaya nasıl bir mesaj veririz arayışı içerisinde olmalıydı. Bu bir iktidar-muhalefet meselesi değildir.
- ABD'den Türk demokrasisine, yargısına mutlak saygı, terörle mücadele konusunda katıksız destek bekliyoruz. 'Eğer PKK terör örgütü yaptıysa' gibi bir ifade kullandı. Böyle bir açıklama ciddi şekilde sorgulanmalıdır. Bu bizim hükümetimizin beyanına inanmamak demektir. Daha sonra yapılan açıklamalar toparlayıcı nitelikteydi. 'Eğer' diye başlarsanız ondan sonrasının önemi yok. Bu ifadeleri asla kabul etmiyoruz. Ama' diyorsanız bizim yanımızda durmuyorsunuz demektir.
- Bu evlatlarımızın canını kurtarmak için diplomasi ve operasyon alanında her seçenek değerlendirilmiştir.