AKP Sözcüsü Çelik: Normalleşme, Biden açıklaması ile sabote edilmiştir

ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan açıklamasında "soykırım" ifadesini kullanmasına AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten de tepki geldi.

Çelik, "ABD Başkanı Biden’ın, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan açıklamasını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Türk-Amerikan işbirliğinin en ileri düzeyde olması gereken bir dönemde Biden'ın açıklaması, ikili ilişkilerimizi sarsmış, NATO dayanışmasına zarar vermiş ve bölgede olası bir normalleşme ihtimalini de zayıflatmıştır. Normalleşme, Biden açıklaması ile sabote edilmiştir" dedi.