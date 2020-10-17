AKP Sözcüsü Çelik: Ermenistan'ı destekleyenler katliamların asıl suçlusudur

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 'Ermenistan'a destek verenler geçmişte Avrupa'nın yaşadığı acıları başka coğrafyalara yaşatmaktan çekinmiyorlar. Ermenistan savaşmıyor, seri katil gibi cinayet işliyor' dedi.

Haber Merkezi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çgerginliğe ilişkin açıklama yaptı.

Çelik şunları kaydetti:

"Ermenistan’ı destekleyenler ise katliamların asıl suçlusudurlar. Libya’da toplu mezarların arkasında olanlar, Azerbaycan toprağındaki sivillerin öldürülmesinin de arkasındalar. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. Ermenistan’a destek verenler geçmişte Avrupa’nın yaşadığı acıları başka coğrafyalara yaşatmaktan çekinmiyorlar. Ermenistan savaşmıyor, seri katil gibi cinayet işliyor."

Azerbaycan ve Ermenistan arasında gece yarısından itibaren geçici ateşkes ilan edilmişti.

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