AKP Sözcüsü Çelik: Doğaya yapılan işkence insana yapılan işkencedir

Rize'nin İkizdere ilçesinde İşkencedere Vadisi'nde Cengiz Holding'in ağaçları katlederek yapmak istediği taş ocağına karşı bölge halkının direnişine jandarma ile müdahale eden AKP'den "Doğaya işkence insana işkencedir" açıklaması geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada AKP'nin çevre konusunda "yüksek hassasiyeti" olduğunu iddia etti ve "Nasıl ki işkenceye sıfır tolerans diyorsak çevreye de yapılan kirliliği doğaya yapan bir işkencedir diyoruz. Doğa bizim rakibimiz değil kader arkadaşımızdır. Doğaya yapılan işkence aynı zamanda insana yapılan işkencedir" diye konuştu.

Kıbrıs lideri Anastasiadis'e tepki

Çelik düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs Cumhuriyeti lideri Anastasiadis'in "Osmanlı İmparatorluğu hayali peşinde koşan küstahlar var" şeklindeki açıklamalarına da tepki göstererek "Türkiye Cumhuriyeti'ne, milletimize karşı yaptığı bu saygısızlığı aynen iade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Libya ve Mısır görüşmeleri

Libya ve Mısır'a Ankara'dan giden heyetlerle ilgili soruya yanıt veren Çelik bu görüşmelerin "senkronize olarak düşünülmemesi gerektiğini" öne sürdü. Çelik "Libya ile ilgili yürüyen işler var ve kritik aşamalar geçiliyor. Mısır'la ise aramızdaki meseleleri konuşmak ile ilgili yeni mekanizmalar oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

AKP Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- (Kıbrıs) Cenevre’de Kıbrıs toplantısı gerçekleştirildi. KKTC’nin eşit şartlar tezi ortaya konuldu. Rum tarafı sürekli olarak masaya oturalım. KKTC’nin ve Türkiye’nin kazanımlarını törpüleyelim yaklaşımı var. Bu uzun yıllardan beri devam ediyor.

- AB'nin karar alma süreçlerini yenilemesi lazım. Rum kesiminin AB'yi kendi oyuncağı haline getirmesi AB tarafından kabul gören bir mesele ise, bu onlara hayırlı olsun.

- Anastasiadis'in Paskalya Bayramı vesilesiyle yaptığı açıklama müzakere zeminini tahrip ettiğini ortaya açık konuyor. 'Osmanlı İmparatorluğu hayali peşinde koşan küstahlar var' diyor. Bir kişinin böyle bozuk ağızla konuşması zihniyetinin ne kadar bozuk olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'ye yaptığı bu saygısızlığı aynen iade ediyoruz.

- Yakında yapılacak bir zirvede Türkiye'ye ve KKTC'yi Avrupa liderlere şikayet edeceğinden bahsediyor. Bu söylem artık sıkmıştır. Rum kesiminin AB'yi oyuncak haline getirmesi kabul görüyorsa bu onlara hayırlı olsun. Biz bir mahalle dayanışma çerçevesinde AB'nin arkasındayız diyenler varsa bu onlara hayırlı olsun. Bu bize karşı tehdit ve şantaj mekanizması olarak kabul edilmeyeceği açıktır.

Irak'taki operasyonlar

- (Irak'ta düzenlenen operasyonlar) PKK terör örgütünün orada bulunması Irak anayasasına ve egemenliğine de aykırıdır. Keşke Irak bunları oradan çıkarabilseydi o zaman bu operasyonu yapmaya gerek kalmayacaktır. Uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hakkımızdır bu.

- (Çevre kirliliği) Partimizin yüksek düzeyde hassasiyeti vardır. Nasıl ki işkenceye sıfır tolerans diyorsak çevreye de yapılan kirliliği doğaya yapan bir işkencedir diyoruz. Doğa bizim rakibimiz değil kader arkadaşımızdır. Doğaya yapılan işkence aynı zamanda insana yapılan işkencedir.

- Çevre kirliliğine karşı sıfır tolerans ilkemizi yürütüyoruz. Avrupa'nın çöpünün buralara yığıldığı şeklinde yayınlar yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız gönderdiği ekiplerle 26 işletmeye 7 milyon lira para cezası yazıldı.

- Çevrenin kirletilmesiyle ilgili olay olduğu zaman lütfen bütün vatandaşlarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlık ve Çevre Şehircilik Başkanlığımıza lütfen iletişime geçsin. Türkiye'nin her yönünde bu mücadele sürdürülüyor. Hassasiyetle takip ediyoruz. Çukurova'nın zehirlenmesine, Türkiye'nin herhangi bölgenin zehirlenmesine asla müsaade etmeyiz.

'Frontex'in soruşturmadan geçmesi lazım'

- (Frontex) Şimdi Frontex'in Avrupa Parlamentosu genel kurulunda yapılan oylamada geri itme ve kayıt dışı lobilerine onay verilmemiştir. Bunu tebrik ediyoruz.

- Frontex ahlaken başarısız olmuştur. Red kararı yetmez Frontex'in ciddi soruşturmadan geçmesi lazım. Türkiye'ye ders vermeye kalkanların önce demokrasilerini, insan hakları yaklaşımını Akdeniz'in sularından çıkarmalarını lazım.

- (Filistin) İsrail'in seçimleri yaptırmama, Doğu Kudüs'te izin vermeme gibi kabul edilemez tavrı devam ediyor. Esasında 22 Mayıs'ta parlamento 31 Temmuz'da Başkanlık seçimi yapılacaktı. Filistinli grupların seçimine İsrail müsaade etmiyor. İsrail hükümetinin yeni bir tarih belirlemesi gerekiyor. İsrail'in 1995 Oslo Geçici Anlaşma hükümlerine riayet etmesi gerekiyor. Filistinli gruplar büyük bir uzlaşıyla geleceğe umarız ki birlik ve beraberlik içinde yürürler.

Libya ve Mısır ziyaretleri: 'Senkronize olarak düşünmemek lazım'

- (Libya ve Mısır'a ziyaretler) İki ayrı konu. Libya ile ilgili yürüyen işler var. Kritik aşamalar ciddi şekilde geçiliyor. Hafter'in toplu mezarlarla sembolize edilen cinayetlerin geriletilmesinden sonra arkasındaki güçlerin de belli oranda Fransa gibi mesela başka bir çizgiye kaydıklarını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın Libya'nın toprak bütünlüğü konusunda hassasiyeti çok yüksek. Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, MİT Başkanlığımız oraya bir ziyarette bulunuyorlar. Mısır'la ilgili yeni mekanizmalar oluşturmaya çalışıyoruz. Dışişleri'nden bir heyet oraya gidiyor. Akdeniz'deki gaz aramayla ilgili anlaşmalar gibi konuların konuşulması gerekiyor. Mısır'la Türkiye arasında diyalog çalışmasının performanslı bir şekilde dönüştürmesine yönelik ziyaret olarak görebiliriz. Senkronize olarak düşünmemek lazımdır, iki ayrı konu olarak düşünmek lazımdır Libya ile Mısır konusunu.

- (Biden'ın soykırım açıklaması) Hatayı yapan karşıdakiler, hesabını buradan soruyorsunuz. Burada en güçlü şekilde faaliyetler yürütülmüştür. Avrupa'daki muhataplarımıza da bunu söylüyoruz. Bu ülkelerin çoğuna baktığınızda geçmişinde çok ciddi soykırımlar, mazlum halklara karşı cinayetler var."