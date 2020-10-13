AKP Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı için erken seçim söz konusu değildir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

- Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız 18 Ekim'de Şırnak, 24 Ekim'de Kayseri, 25 Ekim'de Malatya il kongrelerimize katılacak.

- Hatay'daki orman yangını PKK'lı bir grubun 'biz yaptık' diye propaganda yapmaya çalışması acıların üzerine benzin dökmesi kuşkusuz lanetlenmesi gereken bir durumdur.

- Hatay'da sabotaj soruşturma devam ediyor. Herhangi bir şekilde sonuca ulaşıldığında yetkili makamlar açıklayacaktır.

- PKK, ekolojik terör talimatı veriyor. PKK'nın tek ideolojisi Türkiye'ye düşmanlıktır. Kürt düşmanı bir organizasyon olduğu nettir.

- Terörle mücadelede Pençe operasyonları güçlü bir şekilde sürüyor. Komşu ülke topraklarından ülkemize sızıyorlar. Gönül isterdi ki kendi topraklarında bu terör örgütlerini bertaraf edebilsinler. Bu olmadığı zaman Türkiye’ye sınır ötesi harekattan başka çare kalmamaktadır. Birtakım uluslararası güçlerin de bu terör örgütlerini kullandığı bellidir. PKK terör örgütünün tek ideolojisi Türkiye’ye düşmanlıktır. Kürt düşmanı bir organizasyon olduğu nettir.

- Yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçildi. İlk adım 21 Eylül'de atıldı. Hijyen ve sosyal mesafeye uyma bakımından iyi bir standart geliştirildiğini görüyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından iyi tedbirler alındı. Öğrencilerimiz haftanın iki gününde okullarda olacaklar. Bilim Kurulu tavsiye kararları ile süreç yürütülüyor. Velilerimizin rızası çok önemli. Burada esnek bir model var. İstemeyen velilerimize esneklik sağlanıyor, devamsızlık sayılmıyor. Buradaki süreci güçlü bir şekilde takip ediyoruz.

- Paşinyan yönetimi haydut devlet gibi davranmaktadır. Ermenistan saldırısında susanlar, Azerbaycan mevzi kazandığı zaman ateşkesi hatırlatıyorlar. Azerbaycan ordusu bundan sonra da gereğini yapacaktır. Ermenistan haydut devlet gibi sivillere saldırmıştır.

- Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'in görevinin başına dönmesiyle ilgili olarak üst üste açıklamalar geliyor. Hukuktan yoksun tepkiler veriliyor. Sanki hepsi tek kalemden çıkıyormuş gibi. Sanki her biri Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılmış. Biz kıta sahanlığımız içerisinde arama yapıyoruz, Türkiye'ye 15 km uzaklıkta bir mesafe. Hak ve menfaatleri gasp etmeye çalışan bir güç varsa masada da sahada da cevabını veririz. Masa gibi sahada da cevap verecek gücümüz var.

- Türkiye haklı davasını sonuna kadar savunacaktır. Kendi mavi vatanımızda verecek bir damla suyumuz söz konusu değildir.

- Maraş'ın açılmasıyla birlikte bir takım kaygılar öne sürenlerin kaygılarının gerçek olmadığı görümüştür. KKTC'yi destekliyoruz. Bu bölge Kıbrıs Türklerine aittir. Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yanıltıcı açıklama yapması karşısında herkesin adadaki gerçeklere uygun olarak değerlendirme yapmasında fayda vardır.

-Cumhur İttifakı açısından erken seçim söz konusu değildir. Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı adayının Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu ifade etmiştir. Maraş'ın açılmasından bile haberi olmayan genel başkan erken seçim istiyor. Erken seçim ne işe yarayacak?