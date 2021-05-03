AKP Sözcüsü Çelik: AB'nin karar alma süreçlerini yenilemesi lazım

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik’in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Cenevre’de Kıbrıs toplantısı gerçekleştirildi. KKTC’nin eşit şartlar tezi ortaya konuldu. Rum tarafı sürekli olarak masaya oturalım. KKTC’nin ve Türkiye’nin kazanımlarını törpüleyelim yaklaşımı var. Bu uzun yıllardan beri devam ediyor.

AB'nin karar alma süreçlerini yenilemesi lazım. Rum kesiminin AB'yi kendi oyuncağı haline getirmesi AB tarafından kabul gören bir mesele ise, bu onlara hayırlı olsun

Aynı döngü sürekli devam ediyor. Müzakere zeminimi yok eden Anastasiadis’tir. Gerçekçi müzakere yapılacaksa masada oluruz. Rum lider Anastasiadis'in hakaretlerini kendisine aynen iade ediyoruz.

Kıbrıs Türkü'nü yok sayan, KKTC'yi yok sayan, Kıbrıs Türk davasını yok sayan herhangi bir yaklaşımla müzakere yapılması söz konusu değildir.

Her türlü çevre kirliliği doğaya yapılan bir işkencedir. Doğaya yapılan işkence insana yapılan işkencedir. Çevre kirliliğine karşı sıfır tolerans ilkemizi yürütüyoruz. Avrupa'nın çöpünün buralara yığıldığı şeklinde yayınlar yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız gönderdiği ekiplerle 26 işletmeye 7 milyon lira para cezası yazıldı.

Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz."