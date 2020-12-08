AKP Sözcüsü Çelik: AB yaptırım dili kullanmamalıdır

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK ve MKYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın Yukarı Karabağ Cumhuriyetini tanımasına tepki gösteren Çelik, "Fransa duruyor, Karabağ'ın bağımsızlığını tanıyor. Yukarı Karabağ Cumhuriyetini tanımak demek oradaki işgale onay vermek demektir. BM kararlarına da aykırı bir durumdur" dedi.

AB'nin 11 Aralık Perşembe günü Türkiye'ye yaptırımın gündeme geleceği zirveye ilişkin de konuşan Çelik, "Avrupa demokrasisi, Türkiye'ye borçludur. Buna karşın Türkiye'ye yaptırım dili kullanmak tamamen akıl tutulmasıdır. Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenliği olmaz" diye konuştu.

Çelik'in açıklamaları şöyle: