AKP sorumluluğu velinin üzerine attı: Okulu açarım, sonra kaçarım!

Öğrenci velilerine "okudum, anladım, yapacağım" imzası attırılan bilgilendirme konuları arasında dikkat çeken bir başka konu, eğitimle değil filyasyonla ilgili.

Buna göre öğrenci velilerinden "Aile içerisinde salgın hastalık (Covid-19 vs.) belirtisi (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi) ya da tanısı alan kişi bulunması durumunda okula ivedilikle bilgi vermeleri ve öğrencilerini okula" göndermemeleri isteniyor. Böylece, Sağlık Bakanlığı'nın filyasyon çalışmaları içinde takip etmediği şeyleri öğrenci velilerinin okulla birlikte takip etmesi önerilmiş oluyor.

Aylardır, evinde Covid-19 hastası olan kişiler işe gidiyor, toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Herhangi bir yerde adları tutulmuyor, işyerlerine bilgi verilmiyor hatta bu kişiler aynı evde yaşadıkları hasta nedeniyle PCR testi yaptırmak istediklerinde "ateşiniz yoksa PCR testi yapmıyoruz" yanıtını alıyor.

Bu maddede başka arızalar da var: Covid-19 belirtileri sıralanırken bunların daha genel bir biçimde "Covid-19 vb. salgın hastalık" belirtisi olduğu belirtiliyor! Bir kere "Salgın hastalık" diye bir genel tanım yok. Bulaşıcı hastalıklar var ve bunlar zaman zaman salgın hastalıklara dönüşüyor/neden oluyor, salgınlar ortaya çıkıyor. Bugün ülkemizde güncel olarak "salgını" olan hastalık Covid-19. Üstelik sıralanan belirtiler Covid-19'u tanımlıyor, başka bulaşıcı hastalıkların başka belirtileri de olabilir.

Belli ki bakanlık Covid-19 önlemleri çerçevesinde hazırladığı bir belgeyi bu şekilde tanıtmamayı tercih ediyor.

Bununla kalsa yine iyi, Covid-19 belirtileri olarak okuduğumuzda da "taahhütname"nin "bilgilendirme" başlıklarında tutarsızlıklar var. Bir üst madde "Çeşitli salgın hastalık semptomları gösteren öğrencinizi okula gönderilmeyip..." diye başlarken semptomlar arasında "ishal" de yer alıyor ve aynı taahhütnamede ishal temel belirtiler arasında sıralanmıyor.

Bu arada Sağlık Bakanlığı'nın 3 Eylül itibariyle güncellenmiş olan 29 Haziran tarihli Covid-19 rehberinde belirtiler şu şekilde anlatılıyor:

Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük ve dispnedir. Baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrıları, aşırı halsizlik, yeni ortaya çıkan koku ve tat alma duyusu kaybı, ishal gibi belirtiler de görülebilmektedir. Hastalık asemptomatik geçirilebilmekle birlikte, ciddi vakalarda, pnömoni, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm gelişebilmektedir.