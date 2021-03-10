AKP simülasyon yaptı, kendi vekil sayısını artıracak formülü buldu

AKP'nin değişiklik hazırlığında olduğu Siyasi Partiler ve Seçim Yasası taslağında sona gelindiği öğrenildi.

Düzenleme Hazine yardımı, seçim barajı, ittifak barajı ve seçim bölgelerindeki vekil sayılarına ilişkin hazırlıkları içeriyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Hazine yardımından yararlanmak için seçimde en az yüzde 7 oy alma şartı getirilecek. Bu oran daha önce yüzde 3'tü.

Hazine yardımının kesilmesin ilişkin Siyasi Partiler Yasası'na “terörle bağı olan ve suça dahil olan parti tüzel kişiliklerinin Hazine yardımının kesilmesi" şeklinde bir madde eklenecek. Söz konusu karar bir yargılama sonucu alınabilecek.

Habere göre seçim barajı ve ittifak barajı yüzde 7 olacak.

Bunun dışında seçim bölgelerinde de en fazla 7 vekil olmasına karar verildiği de belirtiliyor.

Habere göre, seçim bölgelerinde en fazla 7 milletvekili olması durumunda yapılan simülasyonda, partilerin milletvekili sayılarındaki değişimler de ana hatlarıyla hesaplandı. Formüle göre, bu sistem AKP'nin artı 12, CHP’nin 7 milletvekili kazanacağı, MHP, İYİP, HDP’nin ise 3 veya 4 milletvekili kaybetmesi sonucunu doğuracak.