AKP seçim sonuçlarına itiraz etti

İzmir Menemen Belediye Başkanı iken tutuklanarak cezaevine gönderilen Serdar Aksoy'un İçişleri Bakanlığı tarafından görevden el çektirilmesinin ardından dün meclis yeni belediye başkanını seçmek için toplanmıştı. 4 tur oylama yapıldı, ancak CHP ve AKP'li adayların eşit oyu alması nedeniyle başkan seçilememişti. CHP ve İYİP'in oluşturduğu Millet İttifakı'nın seçimde 3 fire vermesi dikkat çekmişti.

Belediye Meclisinde yapılan oylamada 4'üncü turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirildi.

Ancak AKP Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik'in sonuca itiraz edeceği öğrenildi. Böylece seçimlerin iptal edilip edilmeyeceği yeni tartışma konusu haline gelmiş oldu.