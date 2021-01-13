'AKP seçim barajını düşürecek, ittifakları bölecek'

KRT ekranlarında yayınlanan "Şimdiki Zaman" adlı programda konuşan eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, AKP'nin seçim sisteminde değişikliğe gitmek istediğini, barajı düşürerek ittifakları parçalamak istediğini söyledi.

"Şu an bunu tartışıyorlar, önümüzdeki günlerde Türkiye bunu konuşacak" diyen Yarkadaş, "Seçim barajının yüzde 12'ye çıkarılmasının yanında bir de daraltılmış bölge senaryosu var. Daraltılmış bölgeyi getirip seçim barajını yüzde 1'e indirmeyi düşünüyorlar" dedi.

Yarkadaş, "Seçim barajı yüzde 1'e indirildiğinde Saadet Partisi'nin, DEVA'nın ve Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı'na ihtiyacı kalmıyor" diye konuştu.