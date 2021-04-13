AKP savcılarının maceraları: Hepsi kendini reis sanıyor

Yargıyı bir dönem eski ortağı Gülen Cemaati’ne devreden, önce 17-25 Aralık, sonra 15 Temmuzu yaşayınca kendi kadroları ve diğer tarikatları devreye sokarak yargıyı bir kez daha yeniden şekillendiren AKP'nin atamaları tartışılmaya devam ederken, ortaya çıkan savcı profili her şeyi özetliyor.

2000 yılında 9 bin 4 olan hâkim/savcı sayısı 2019 sonunda yüzde 127 artışla 20 bin 629’a ulaştı. Aktif görevde olan hâkim ve savcıların 10 bin 600’ü yani yarısından fazlası 2016’dan sonra mesleğe kabul edildi.

Gündemde odasına girip zorla muayene olmaya çalışan savcıyı uyaran hekimin nöbetinden alınıp karakola ifade vermeye götürülüşü var. Konuyla ilgili çıkan haberlerden sonra Savcı Mehmet Bülbül hakkında soruşturma açıldığı açıklandı.

Öte yandan bu davranış son dönemde sık karşılaştığımız durumlar için yeni bir örnek sadece. Açıldığı söylenen soruşturmaysa muhtemelen öncekilere benzeyecek. Sadece "açılmış" olacak.

Savcı, halı saha tartışmasında 14 öğretmeni gözaltına aldırdı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, kendileriyle aynı saat diliminde arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynamak isteyen Cumhuriyet Savcısı'na itiraz eden 14 öğretmen, öfkelenen savcının talimatıyla gözaltına alınmış, Polis merkezine götürülen öğretmenler, resmi işlem yapılmadan serbest bırakılmıştı.

Saha işletmecisi de yaşananları doğrulayarak, öğretmenlere maç esnasında sahaya gelen polislerce GBT yapıldığını ardından da polis merkezine götürüldüklerini söyledi.

HSK'nın inceleme başlattığı duyurulmuştu.

Nişanlısı telefonunu açmayınca, savcı polislerle birlikte öğrenci yurdunu bastı

Samsun'da, Cumhuriyet Savcısı Ahmet İlyas Tolar, tartıştığı üniversite öğrencisi nişanlısı telefonunu açmayınca, sabaha karşı polislerle birlikte genç kadının kaldığı yurda gitmişti.

Nişanlısıyla görüşmek isteyen, ancak saat uygun olmadığı için izin verilmeyen Savcı Tolar, "Ben savcıyım, çağırın gelsin" diye bağırınca öğrenciler ayağa kalktı.

Cumhuriyet Başsavcılığı savcı ile ilgili inceleme başlattığını duyurmuştu.

Yanlış yere park eden savcının arabasına not bırakan kişi gözaltına alındı

Ordu Ünye'de yanlış yere park eden savcının aracına 'Arabayı bıraktığınız alan yol girişidir. Bilgilerinize' notu bırakan yurttaş gözaltına alınmıştı. Skandal olay basına yansıdıktan sonra gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

Adalet Bakanlığı savcının müşteki olarak yer aldığı soruşturmayla ilgili HSK'ye inceleme izni vermişti.