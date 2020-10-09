AKP patronlara çalışmaya devam ediyor: Milyarlarca liralık vergi kıyağı

Bugünkü Resmi Gazete'de aralarında Kalyon ve BMC'nin de bulunduğu 128 firma için "vergi, resim ve harç istisnası" belgeleri yayımlandı.
Yayımlanan belgeler, ilgili 128 firmanın patronlarına büyük vergi indirimleri sağlıyor.
Vergi istisnasına tabii olacak dolar geliri 250 milyon doların üzerinde
Resmi Gazete'de yer alan ve vergi indirimi "olanağından" yararlanacak olan patronların ilgili işlerden elde edeceği gelir üç ayrı para biriminde listelenirken, sadece dolarla yapılacak işlemlerin karşılığı 250 milyon doların üzerine tekabül ediyor.
Kalyon'un 9,5 milyar liralık "geliri" de vergi indirimine tabii
Aynı listedeki işlerin öngörülen hizmet gelirleri kaleminin en büyük ayağı TL cinsinden oluşurken, burada da milyarlarca liradan söz ediliyor.
Sadece Kalyon'un vergi istisnasına konu olacak işleminin mali büyüklüğü 9,5 milyar liraya denk düşüyor.
Vergi indiriminden yararlanacakların listesi:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201009-12.pdf
Sadece 128 firmayla mı ilgili?
AKP'nin uzun yıllardır büyük vergi indirimi ve teşviğine konu olan patronlar, sadece bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan listeyle sınırlı değil.
Salgın günlerinde de salgın öncesinde de patronlar için çok kapsamlı vergi indirimleri ve teşvikler açıklayan AKP, özellikle büyük patronların en büyük destekçisi konumunda.
AKP'nin patronlara sağladığı ve soL'a haber konusu olan bazı teşvik düzenlemeri şöyleydi:
- 2018 yılı Kasım ayı yatırım teşvik belgesi listesine göre, Oyak Renault'ya 3.7 milyar TL yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi. Teşvik çerçevesinde yüzde 80 oranında vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği ve KDV istisnası sağlanacak.
- Nisan’da Tayyip Erdoğan tarafından 23 projenin ‘süper teşvik’ vermek üzere seçildiği açıklanmıştı. Bu projelerden 9’una verilen destekler belli oldu. Toplam yatırım tutarı 18,5 milyar TL civarında olan projelere verilen destekler bu tutarı yakalıyor, hatta aşıyor. İki yatırımla 9 proje arasına giren Sancak’ın savunma yatırımları faiz kıyağıyla ihya ediliyor.
- Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1.200 firmanın yer aldığı Temmuz ayı 'yatırım teşvik belgeleri' listesine göre enerji sektörü 57 teşvik belgesi ile başta yer aldı. Listedeki şirketler, bazı vergi kalemlerinden muaf tutuldu. Listede Koç Holding, Medipol gibi şirketler yer aldı.
- AKP'nin büyük patronlara dağıttığı 'süper teşvikler'den biri de TÜSİAD'ın eski başkanlarından Muharrem Yılmaz'a ait Sütaş oldu. Sütaş'a verilen süper teşvik kapsamında KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, yatırım yeri tahsisi ve altyapı desteği de bulunuyor. Sendika düşmanlığıyla tanınan Sütaş, AKP'nin desteğiyle Bingöl'de büyükbaş hayvancılık yatırımı yapacak.
- 14 milyar TL değerindeki 5 yatırıma teşvik getirildi. Teşviklerden yararlanan firmalar arasında AKP'ye yakınlığıyla bilinen Kalyon, Erdoğan'ın damadının İHA firması Baykar Makina, TUSAŞ ve 2002 yılında özelleştirilen Asil Çelik de bulunuyor.
- Kasım ayında 11 turizm firmasına vergi ve harç istisnası getirildi. Kilit Global’e 200 milyon, THY’ye 2,5 milyar dolarlık vergi ve harç indirimi sağlandı.