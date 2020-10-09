AKP patronlara çalışmaya devam ediyor: Milyarlarca liralık vergi kıyağı

Bugünkü Resmi Gazete'de aralarında Kalyon ve BMC'nin de bulunduğu 128 firma için "vergi, resim ve harç istisnası" belgeleri yayımlandı.

Yayımlanan belgeler, ilgili 128 firmanın patronlarına büyük vergi indirimleri sağlıyor.

Vergi istisnasına tabii olacak dolar geliri 250 milyon doların üzerinde

Resmi Gazete'de yer alan ve vergi indirimi "olanağından" yararlanacak olan patronların ilgili işlerden elde edeceği gelir üç ayrı para biriminde listelenirken, sadece dolarla yapılacak işlemlerin karşılığı 250 milyon doların üzerine tekabül ediyor.

Kalyon'un 9,5 milyar liralık "geliri" de vergi indirimine tabii

Aynı listedeki işlerin öngörülen hizmet gelirleri kaleminin en büyük ayağı TL cinsinden oluşurken, burada da milyarlarca liradan söz ediliyor.

Sadece Kalyon'un vergi istisnasına konu olacak işleminin mali büyüklüğü 9,5 milyar liraya denk düşüyor.

Vergi indiriminden yararlanacakların listesi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201009-12.pdf

Sadece 128 firmayla mı ilgili?

AKP'nin uzun yıllardır büyük vergi indirimi ve teşviğine konu olan patronlar, sadece bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan listeyle sınırlı değil.

Salgın günlerinde de salgın öncesinde de patronlar için çok kapsamlı vergi indirimleri ve teşvikler açıklayan AKP, özellikle büyük patronların en büyük destekçisi konumunda.

AKP'nin patronlara sağladığı ve soL'a haber konusu olan bazı teşvik düzenlemeri şöyleydi: