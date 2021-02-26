'AKP MYK'nın en az yarısı değişecek'

Pandemi kurallarını hiçe sayarak kongrelerine devam eden AKP'nin 24 Mart'taki büyük kongresinde parti merkezinde yarıya yakın oranda değişim beklendiği konuşuluyor.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre kongrede parti yönetiminde yapılacak değişime paralel olarak kabinede de kapsamlı değişiklik olabileceği konuşuluyor. Haberde şu ifadelere yer veriliyor:

"Değişim beklentisini karşılamak için kongre takvimini 1 yıl öne çeken ve Aralık 2019'da başlatan AKP koronaravirüs salgını nedeniyle iki kez il ve ilçe kongrelerine ara vermek zorunda kaldı.

24 Şubat'ta il kongreleri tamamlayan AKP'de kongre süreci 24 Mart'ta 7. Olağan Büyük Kongre ile sona erecek.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre kongrelerde parti teşkilatlarındaki değişim oranı yüzde 70'i buldu.

İstanbul'un da aralarında bulunduğu 50 dolayında da il başkanı değişti.

AKP kulislerinde, geçmiş yıllarda olduğu gibi partinin karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) en az yarısının değişebileceği ifade ediliyor.

Kulislerde kongrede parti yönetiminde yapılacak değişime paralel olarak kabinede de kapsamlı değişiklik olabileceği konuşuluyor.

Yeni kabinede siyasetçi isimlere daha fazla yer verilebileceği ve hatta mevcut parti yönetimindeki bazı isimlerin de kabineye alınabileceği dile getiriliyor.

AKP'nin bir "lider partisi" olduğuna vurgu yapan AKP kurmayları, Erdoğan'ın parti yönetimini de kendisinin belirlemek istediği, bu nedenle genel başkanlığa "çok güvendiği" bir ismi getirse bile ilerleyen süreçte çatışmanın kaçınılmaz olacağını ifade ediyorlar."