AKP milletvekili Hülya Atçı Nergis: Erkekler kadınlardan daha çok öldürülüyor

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadına şiddet olaylarının daha fazla konuşulduğu bugünlerde AKP'den konuyu hafifletmeye çalışan açıklamalar geliyor.

AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin kadın cinayetleri açısından dünyadaki diğer ülkelere göre daha "iyi durumda" olduğunu, hatta Türkiye'de kadınlardan daha fazla erkeklerin öldürüldüğünü söyleyecek kadar ileri gitti.

"Sanki Türkiye'de çok fazla kadın öldürülüyor" diyen Nergis, kadın cinayetlerinin medya tarafından abartıldığını iddia ederek şöyle konuştu:

"Amerika'da bir milyonda 12 kadın şiddete kurban gidiyor. Sanki Türkiye'de çok fazla kadın öldürülüyor. Bakın ama öldürülen erkek sayısı bunun 12 katı. Biz sadece kadınları ifade ediyoruz. Medya bu işin alıcısı olduğu için çok kullanıyor. Kadına karşı şiddet olaylarını çok kullanıyor, çok haberleştiriyor. Bu da yanlış bir algı yaratıyor, sanki Türkiye’de çok fazla kadın öldürülüyor. Rakamlar ortada."

Nergis erkekleri öldürenlerin de yine erkekler olduğunu ise önemsemedi.

AKP'li kadın milletvekilllerinin kadın düşmanı açıklamaları yeni değil. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in çok sayıda konuşması tepki çekmişti. Kadınların seçme seçilme hakkına ilişkin "Eğer Türkiye’de bu hakkın gerçek manada kullanılmasından bahsediyorsak, bunu hayata geçiren parti AK Parti’dir ve bunun da öncüsü sayın Cumhurbaşkanımızdır" diyen, AKP'den önce "Önemli bazı isimlerin eşi bile olamıyordunuz" ifadesini kullanan, bir cinayetin kadın cinayeti olup olmadığının belirlenmesinin "zor" olduğunu öne süren Zengin, çıplak aramaya ilişkin açıklamasında da yine kadınları hedef almıştı.

Kadınların çoğu sevgilisinin ya da bir akrabasının elinde can vermiş

AKP'li Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis'in açıklamalarındaki kadın düşmanlığı bir yana, iddia ettiği "dışarıdaki tablo daha iyi" görüşü de doğru değil. Daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Kadın cinayetlerinde durumumuz Avrupa’dan iyi" demişti.

Öte yandan cinayet istatistiklerine failler açısından bakıldığında sadece Türkiye’de değil, dünyada da kadınlar değil erkekler cinayet işliyor. İşlenen cinayetlerin dünya ölçeğinde sadece yüzde 5’ini kadınlar işliyor. Türkiye’de de oran buna yakın.

Polis Akademisi Yayınları’nın “Dünyada ve Türkiye’de Kadın Cinayetleri, 2016-2017-2018 Verileri ve Analizler” başlığını taşıyan raporuna göre 2018’de öldürülen kadınların yüzde 63,5’unu eşi, kocası ya da sevgilisi öldürmüş. Yüzde 32’si ise bir akrabasının elinde can vermiş.

Ülkemizde 2018’de öldürülen kadınların sadece yüzde 4,5’i eşi ya da akrabası olmayan birisi tarafından öldürülmüş.

2018’de Türkiye’de öldürülen kadınların yüzde 95,5’u sevgilisinin ya da bir akrabasının elinde can vermiş. Dünya ortalamasıysa yüzde 58.