AKP: Millet İttifakı'nda İyi Parti ve Saadet Partisi'ni ayrı yerde tutuyoruz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı bir televizyon programında yeni ittifak iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ünal’ın açıklamalarından başlıklar şu şekilde:

'Kılıçdaroğlu 5. kol faaliyeti yürütüyor'

"Şimdi öncelikle bu militan tartışması yeni bir şey değil. Bir takım gayrimeşruluk iddialarının, ötekileştirme iddialarının olduğu, milletin halk oylamasıyla seçilmiş süreci gayri meşru ilan ettiği iddialar. Mustafa Kemal Atatürk, asıl olan iç cephedir diyor. İç cephe sağlam olduğu sürece bir memleketin yıkılması söz konusu olamaz.

5. kol faaliyeti ile dediğimiz şey İspanya savaşı sırasında atfediliyor. Generalin yaptığı propaganda, işgal hazırlığı süreci, 5. kol olarak adlandırılıyor. Kurumların meşrutiyetini tartışmaya açma sürecine 5. kol diyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu bu faaliyeti uzunca süredir yürütüyor.

'Valiler tabii ki cumhurbaşkanından talimat alacaklar'

Demokrasi dediğimiz şey milletin temsilcileri aracılığı ile yönetmesidir. Milletin seçtiği yönetmeyecek kim yönetecek. Sen nasıl olur da seçilmiş meşru hükümeti sorgularsın. Tabii ki cumhurbaşkanından talimat alacaklar. Valiler cumhurbaşkanlığının temsilcisidir.

Sözde ifadesini cumhurbaşkanı için kullandılar. Şimdi valilere de militan dediler. Bunun adı iç cepheyi yıkma çalışmasıdır. Bunların yaptığına anti siyaset ve yıkım faaliyeti diyoruz. İşin kısaca özeti bu. Bu gündem Türkiye'yi bir karanlığa çekmektir. Güçlendirilmiş parlamenter sistemden kasıtları ne? Millet 2007’de cumhurbaşkanını ben seçeceğim dedi.

Cumhurbaşkanını milletin seçmesiyle parlamenter sistem ortadan kalktı. Seçimle gelen her cumhurbaşkanı siyasi olarak tarafsız olamaz, hukuki olarak tarafsız olur. Halkın seçtiği cumhurbaşkanından rahatsız oldukları için parlamenter sistem diyorlar.

'Millet İttifakı'nda İYİ Parti ve Saadet Partisi'ni ayrı tarafa koyuyoruz'

Millet İttifakı içerisinde iki partiyi ayrı yere koyuyorum. CHP ile HDP’yi ayrı tarafa, İYİ Parti ile Saadet Partisi'ni ayrı tarafa koyuyoruz. Türkiye’nin yanında duran kim varsa konuşuruz. Cumhurbaşkanımızın 52’nin altına, AK Parti'nin oyu yüzde 40’ın altına düşmedi. AK Parti'nin oyu son araştırmalarda yüzde 40-44 bandında gidiyor."