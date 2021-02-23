AKP-MHP pazarlığı: 'Seçim barajı yüzde 7, ittifak barajı 14'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçim Mevzuatı Uyum Komisyonu’ kurulmuştu.

Söz konusu komisyon seçim mevzuatında değişiklik çalışmalarına başlarken, son haftalarda konuyla ilgili kamuoyuna yeni bilgiler sızdı.

AKP'ye yakın isimlerden Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Seçim yasasında önemli değişiklikler var" başlıklı bugünkü yazısında seçim yasası konusunda öngörülen değişikliklere değindi.

Seçim yasasıyla ilgili Erdoğan'a sunum yapıldığını, bu sunum sonrasında seçim barajının yüzde 7'ye çekilmesinin ağırlık kazandığının öne sürüldüğü yazıda, MHP'nin ittifaklar için bu oranın yüzde 10, 12 ya da 14 olmasını önerdiği ifade edildi. AKP'nin hazırlığında ise ittifaklar için ayrı bir baraj öngörmediği iddia edildi.

Selvi yazısında, Siyasi Partiler Yasası’nın 36. maddesinde de değişiklik yapılacağını, “Siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunması şarttır” maddesinden "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunması şarttır" ifadesinin çıkaralıcağını iddia etti.

100-150 arasında bir kontenjan ayrılarak "Türkiye milletvekilliği" getirilmesi önerisinin de Erdoğan tarafından "gerek yok" denilerek rafa kaldırıldığı ileri sürüldü.

'Söz konusu hazırlık ittifak kurma ve dağıtmanın yolu'

AKP ve MHP'nin seçim yasasıyla ilgili kamuoyuna sızan değişilik önerilerini soL yazarı ve hukukçu Ali Rıza Aydın soL'a değerlendirmişti.

"Siyasi partiler için seçimlere girme koşullarının esnetilmesi veya katılaştırılması, diğer siyasi partileri iktidar ittifakı içine çekmenin ya da karşı ittifakı dağıtmanın yolu" diyen Aydın, yasa değişikliği taslağında bunun üzerinde çalışıldığına dikkat çekmişti.

Tuzaklarla dolu hedefin çok açık olduğunu, sıkışılan, krize girilen her anda olduğu gibi seçimi her şeyin önüne oturtup, tabu haline getirip hem seçme hakkı olanları hem de siyasi faaliyeti seçime sıkıştırarak düzen istikrarını sürdürmek olduğunu vurgulayan Aydın, "Demokratik hukuk devletiyiz ve seçim de demokrasinin olmazsa olmazı ya, seçim deyince herkes bir umuda kapılıyor ama o umut heyecanı adaletsiziliği, geçmişteki adaletsiz seçim yasalarını ve bu yasaları dahi görmezden gelen seçim uygulamalarını unutturuveriyor" tespitinde bulunmuştu.

Bu süreçte kozların AKP’nin elinde olduğunu, Mecliste parmak çoğunluğu da bulunduğunu belirten Aydın, "Siyasi partiler için seçimlere girme koşullarının esnetilmesi veya katılaştırılması, diğer siyasi partileri iktidar ittifakı içine çekmenin ya da karşı ittifakı dağıtmanın yolu. Yasa değişikliği taslağında bunun üzerinde çalışılıyor" değerlendirmesini yapmıştı.